Это 24 Каналу отметил политолог Тарас Загородний. Он предположил вероятность повторного мятежа в России.

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"У него одна игра – он не хочет умереть. Он защищает собственную власть и собственную жизнь. Лукашенко мерзавец и бандит, но у него серьезные инстинкты власти и он понимает, в какой ситуации оказался, что его могут убрать или россияне, или белорусы, или еще кто-то", – отметил Загородний.

Мечты Лукашенко

По мнению политолога, Лукашенко хочет реализовать свою давнюю мечту и возглавить союзное государство России и Беларуси. И сделать это с помощью Китая, который стоит за ним.

Он в тяжелом положении, какие бы сказки не рассказывал об урегулировании конфликта Путина и Пригожина. Ситуация пошла не по его сценарию. Пригожин вернулся в Россию, там ему вернули деньги,

– сказал политолог.

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Он добавил, что Пригожин является мафиозной частью России и держит большую часть интересующего ФСБ ресурса. Поэтому Путин пока с ним ничего поделать не может. А новый мятеж уже зреет.

"Повтор рейда может быть с вероятностью 99%. Это может быть не Пригожин. Спусковым крючком атаки на Путина может стать освобождение Бахмута. Тогда он сможет апеллировать, мол, "вагнеровцы взяли город", а военные Шойгу потеряли", – предположил Тарас Загородний.

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