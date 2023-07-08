Це 24 Каналу зазначив політолог Тарас Загородній. Він припустив ймовірність повторного заколоту в Росії.

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"У нього одна гра – він не хоче померти. Він захищає власну владу і власне життя. Лукашенко мерзотник і бандит, але в нього серйозні інстинкти влади і він розуміє, в якій ситуації опинився, що його можуть прибрати або росіяни, або білоруси, або ще хтось", – відзначив Загородній.

Мрії Лукашенка

На думку політолога, Лукашенко хоче реалізувати свою давню мрію і очолити союзну державу Росії та Білорусі. І зробити це за допомогою Китаю, який стоїть за ним.

Він у важкому становищі, які б казки не розповідав про врегулювання конфлікту Путіна і Пригожина. Ситуація пішла не за його сценарієм. Пригожин повернувся в Росію, там йому повернули гроші,

– сказав політолог.

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Він додав, що Пригожин є мафіозною частиною Росії і тримає велику частину ресурсу, який цікавить ФСБ. Тому Путін наразі з ним нічого зробити не може. Натомість новий заколот вже зріє.

"Повторення рейду може бути з імовірність 99% . Це може бути не Пригожин. Спусковим гачком атаки на Путіна може стати звільнення Бахмута. Тоді він зможе апелювати, мовляв, "вагнерівці взяли місто", а військові Шойгу втратили", – припустив Тарас Загородній.

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