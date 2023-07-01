Російські ЗМІ повідомили, що самопроголошений президент Білорусі вже підписав відповідний закон. Він надає право представникам білоруської влади забороняти іноземні ЗМІ через начебто "недружні дії", інформує 24 Канал.

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Окрім того, закон дозволяє анульовувати державну ліцензію для ЗМІ, а також – обмежувати доступ до інтернет-ресурсів. Схоже, Лукашенко злякався, що у цих ЗМІ люди можуть прочитати, що відбувається насправді.

Свобода слова вже давно стала одним з найбільших ворогів білоруського диктатора. Залишається тільки вгадувати, що наступним захоче заборонити Лукашенко.

Що Лукашенко каже про вагнерівців

Після свого заколоту, який тривав аж один день, Євгеній Пригожин та його вагнерівці вирушили на "ретрит" до Білорусі. Звичайно, білорусам таке сподобалося не дуже. Люди бояться зеків, які воюють у лавах вагнерівців. На це Лукашенко поспішив заспокоїти населення.

Послухайте, всі військовослужбовці, які там були, засуджені, вони вже загинули, на жаль. І ще один нюанс, який вони (на Заході – 24 Канал) не хочуть пояснювати: засуджені звільнялися з місць позбавлення волі в Росії тільки для російського фронту. Жодна людина за кордон не виїжджає,

– видав Лукашенко.

Він також додав, що вагнерівці начебто ставлять за нього "свічку в церкві".