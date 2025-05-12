Такое мнение 24 Каналу высказал заместитель руководителя Переходного Кабинета Беларуси, дипломат и оппозиционер Павел Латушко, отметив, что самопровозглашенный президент Беларуси обращался к духам. В то же время с назначением сына на должность могут возникнуть трудности.

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Лукашенко готовится к смерти

По словам заместителя руководителя Переходного Кабинета Беларуси, на "параде победы" рядом с российским диктатором сидели лидеры Китая и Казахстана. Даже сын Лукашенко все время сидел сзади Путина. В то же время сам белорусский диктатор был гораздо дальше, что стало для него унижением.

У Лукашенко есть этот сценарий – он готовит своего младшего сына к власти. У Лукашенко же трясется голова, проблемы со здоровьем. В Минске 9 мая он говорил к ветеранам, которые уже мертвы и сказал, что тоже умрет и придет к ним,

– подчеркнул он.

Хотя Лукашенко и готовится к смерти, перед ним встал вызов – сохранить систему власти, которую он строил 30 лет. Очевидно, что гарантировать это сможет только семья. Президентом в Беларуси может стать человек, который имеет 40 лет, его сыну – 20. Сейчас белорусский диктатор занимает еще одну должность – является председателем Всебелорусского народного собрания.

Он попытается под контролем этой должности назначить сына на пост президента раньше. У Лукашенко не будет проблем с изменением Конституции, ведь он – диктатор,

– добавил Латушко.

Кстати, во время открытия нового Международного выставочного центра в Минске белорусский диктатор заявил, что задержался у власти, но нужно потерпеть. Он отметил, что имеет целью сохранить государство "уже даже не столько для себя, сколько для детей".