Такое мнение высказал 24 Каналу заместитель руководителя Переходного Кабинета Беларуси, дипломат и оппозиционер Павел Латушко, подчеркнув, в чем опасность построения завода по производству беспилотников. Также Владимир Зеленский предположил, что Россия летом 2025 года "готовит что-то" в Беларуси под видом военных учений.

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Лукашенко нужны инвестиции

Латушко обратил внимание на то, что белорусский диктатор планирует пригласить в страну 150 тысяч пакистанцев. Приезд мигрантов в Беларусь может быть связан с использованием их труда на военных предприятиях.

Лукашенко зарабатывает на войне, ему не важно, что это кровавые деньги,

– подчеркнул дипломат.

Самопровозглашенный президент Беларуси давно хотел расширить производство беспилотников. Россияне, по словам оппозиционера, даже презентовали ему российские разработки БПЛА, и Лукашенко их одобрил.

Сейчас вместе с Путиным им нужно было публично продать хоть какой-то результат визита белорусского диктатора в Волгоград. Поэтому глава Кремля и вспомнил об этом заводе,

– объяснил он.

Лукашенко нужны инвестиции, он их получит, построит завод. Работать на нем, по мнению дипломата, будут частично пакистанцы, которых завезут, и белорусы.

Обращаюсь к белорусам, если вы будете работать на этом заводе, где наверняка будут платить высокие зарплаты, помните, что это военный объект, который будет производить оружие. В случае, если сумасшедший политик Лукашенко втянет Беларусь в войну, первой целью станет этот завод по производству дронов,

– отметил Павел Латушко.

Сегодня, по его словам, в Беларуси 10 предприятий изготавливают БПЛА. Также в белорусской академии наук есть научно-производственный центр многофункциональных беспилотных комплексов.

В то же время Лукашенко очень хочет нарастить производство – до 100 тысяч беспилотников в краткосрочной перспективе. Он рассказывает, что речь идет и о военных, и о гражданских БПЛА. Однако, по мнению оппозиционера, прежде всего это будут военные дроны, и Лукашенко хочет зарабатывать на их производстве. К тому же он имеет инвесторов и соответствующий рынок – в России.

Напомним, что во время приезда Лукашенко в Россию, 29 апреля он встретился с Путиным в Волгограде. В городе для создания "праздничного коридора", чтобы поздравить президентский кортеж, отменили занятия в некоторых заведениях.

Путин в разговоре с Лукашенко высказался о готовности России расширить промышленное сотрудничество с Беларусью и основать совместный авиазавод.