Об этом сообщают пропагандистские СМИ, передает 24 Канал. У обеих стран есть договоренности о деятельности в области авиастроения.

Смотрите также Мы лучше в разы, – в бригаде "Рубеж" рассказали, в каких дронах россияне проигрывают ВСУ

Что известно о проекте

Россия якобы готова расширять промышленную кооперацию с Беларусью, основав совместный авиазавод. По словам диктатора, в отрасли "есть над чем работать", ведь странам удалось сохранить "часть авиационной промышленности".

Хочу Вам рассказать, какие здесь есть предложения. Мы готовы уже заложить завод вместе с вашими специалистами и соответствующую лабораторию по беспилотникам,

– сказал Путин.

Напомним, к встрече президентского кортежа в Волгограде привлекли студентов, в учебных заведениях которых отменили занятия из-за "глушения интернета". Путин и Лукашенко, в частности, посетили так называемый международный форум "Великое наследие – общее будущее", посвященный Дню победы.