В некоторых учебных заведениях отменили занятия, а местные жаловались на проблемы со связью. Об этом сообщают оппозиционные российские СМИ, передает 24 Канал.

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Как Путина приветствовали в Волгограде

В центр Волгограда "согнали" местную молодежь, в частности студентов Волгоградского государственного социально-педагогического университета. Для приветствия президентского кортежа людям выдали российские флаги, а также перекрыли несколько улиц.

В итоге там проехало три машины, какой-то один танк. Мы им помахали, и всё. Потом поехали просто машины. В итоге одна девочка вышла, наклонилась посмотреть, не едет ли кто-то еще. Ее сбили на скорости. Увезли в больницу,

– рассказала студентка.

Как в Волгограде встречали Путина: смотрите фото

Всего в колонне было около 300 человек, среди которых – несовершеннолетние. По словам студентов, из-за "глушения интернета" во многих учебных заведениях или полностью отменили пары, или их сократили.

К слову, кроме так называемого международного форума "Великое наследие – общее будущее", Путин и Лукашенко посетили мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане.

Путин и Лукашенко на Мамаевом кургане: смотрите видео

Напомним, к 9 мая Россия устроит пропагандистское шествие "Бессмертный полк" не только в собственных городах, но и за рубежом. В частности, 3 мая действо запланировали у мемориала Второй мировой войны в центре Вашингтона.