У деяких навчальних закладах скасували заняття, а місцеві скаржилися на проблеми зі зв'язком. Про це повідомляють опозиційні російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Як Путіна вітали у Волгограді

У центр Волгограда "зігнали" місцеву молодь, зокрема студентів Волгоградського державного соціально-педагогічного університету. Для привітання президентського кортежу людям видали російські прапори, а також перекрили кілька вулиць.

Загалом там проїхало три машини, якийсь один танк. Ми їм помахали, і все. Потім поїхали просто машини. Зрештою, одна дівчинка вийшла, нахилилася подивитися, чи не їде хтось ще. Її збили на швидкості. Відвезли в лікарню,

– розповіла студентка.

Як у Волгограді зустрічали Путіна: дивіться фото

Загалом у колоні було близько 300 осіб, серед яких – неповнолітні. За словами студентів, через "глушіння інтернету" в багатьох навчальних закладах або повністю скасували заняття, або скоротили їх.

До слова, окрім так званого міжнародного форуму "Велика спадщина – спільне майбутнє", Путін і Лукашенко відвідали меморіальний комплекс "Героям Сталінградської битви" на Мамаєвому кургані.

Путін і Лукашенко на Мамаєвому кургані: дивіться відео

Нагадаємо, до 9 травня Росія влаштує пропагандистську ходу "Безсмертний полк" не лише у власних містах, але й за кордоном. Зокрема, 3 травня дійство запланували біля меморіалу Другої світової війни в центрі Вашингтона.