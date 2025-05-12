Таку думку 24 Каналу висловив заступник керівника Перехідного Кабінету Білорусі, дипломат та опозиціонер Павло Латушко, зауваживши, що самопроголошений президент Білорусі звертався до духів. Водночас з призначенням сина на посаду можуть виникнути труднощі.

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Лукашенко готується до смерті

За словами заступника керівника Перехідного Кабінету Білорусі, на "параді побєди" поруч з російським диктатором сиділи лідери Китаю та Казахстану. Навіть син Лукашенка весь час сидів ззаду Путіна. Водночас сам білоруський диктатор був набагато далі, що стало для нього приниженням.

В Лукашенка є цей сценарій – він готує свого молодшого сина до влади. В Лукашенка же трясеться голова, проблеми зі здоров'ям. В Мінську 9 травня він говорив до ветеранів, які вже мертві та сказав, що теж помре та прийде до них,

– наголосив він.

Хоч Лукашенко і готується до смерті, перед ним постав виклик – зберегти систему влади, яку він будував 30 років. Очевидно, що гарантувати це зможе лише сім'я. Президентом в Білорусі може стати людина, яка має 40 років, його сину – 20. Зараз білоруський диктатор займає ще одну посаду – є головою Всебілоруських народних зборів.

Він спробує під контролем цієї посади призначити сина на посаду президента раніше. В Лукашенка не буде проблем зі зміною Конституції, адже він – диктатор,

– додав Латушко.

До речі, під час відкриття нового Міжнародного виставкового центру в Мінську білоруський диктатор заявив, що затримався у влади, але потрібно потерпіти. Він зазначив, що має на меті зберегти державу "вже навіть не стільки для себе, скільки для дітей".