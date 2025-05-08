Свою затримку він пояснив тим, що у владі повинні бути і досвідчені люди. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на білоруські державні ЗМІ.

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Лукашенко визнав, що "трохи затримався" у владі

Як вам я обіцяв – фактично нове покоління приведено до влади. Ну, я трошки затримався, але потерпіть. Повинні ж бути і досвідчені люди. У нас вони є. Але молодь прийшла,

– заявив Лукашенко.

Щоправда, на думку Лукашенка, ця "молодь" вже не зовсім юна.

"Ось ви подивіться і зробіть висновок, до чого здатна наша молодь. Ну, як молодь? Нове покоління, наступне покоління – 50 (років, – 24 Канал) і більше. Вона вже не така й молодь", – сказав Лукашенко.

При цьому він запевнив, що нинішнє керівництво Білорусі має на меті зберегти державу "вже навіть не стільки для себе, скільки для дітей".

Довідка: Лукашенко керує в Білорусі вже понад 30 років – з 1994 року, йому 70 років. Після "виборів" у 2020 році Білорусь сколихнули протести проти "перемоги" Лукашенка, однак вони були задушені. 26 січня цього року Лукашенко знову провів псевдовибори, оголосивши себе президентом всьоме.