Об этом 24 Каналу заявил российский правозащитник Марк Фейгин. Он отметил, что ранее ее самопровозглашенный президент Александр Лукашенко производил чистки и избавлялся от российских агентов среди КГБ и армии.

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"Но я все больше склоняюсь, что после известных событий, как минимум начала войны, у него возможностей для того, чтобы сохранить дистанцию с Москвой, уже нет никаких", – подчеркнул Фейгин.

Беларусь – "оккупированная"

Тем более сейчас, когда российское ядерное оружие размещается на территории Беларуси. Лукашенко не имеет возможностей для маневров.

Если уже куда-то назначают российских генералов, я думаю, что окружение Лукашенко в значительной степени состоит из российской агентуры.

– считает российский правозащитник.

Это вынужденное следствие того, что фактически Беларусь – "оккупированная" страна.

"Российские войска, российские спецслужбы. Российский аппарат власти давно уже хозяйничает в Беларуси. Я не очень понимаю, какие возможности у самого Лукашенко от этого влияния избавиться", – считает Марк Фейгин.

Мол, еще до полномасштабной войны России против Украины, когда был жив министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, белорусский диктатор мог апеллировать опираясь на две крайности – отношения с Москвой и отношения с Западом. Но Запад полностью отказался от них.

Что известно о Владимире Макее?

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей скончался в ноябре 2022 года. Ему было 64 года. Официально причина его смерти тогда не была озвучена. Впоследствии сообщалось, что Макей умер от инфаркта. Но появилась еще одна версия, что он якобы мог Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей скончался в ноябре 2022 года. Ему было 64 года. Официально причина его смерти тогда не была озвучена. Впоследствии сообщалось, что Макей умер от инфаркта. Но появилась еще одна версия, что он якобы мог покончить с собой. В то же время журналисты-расследователи Bellingcat заявили, что обнаружили ряд "странных совпадений".

"Остается последняя ниточка – капиллярный такой сосуд – это соединение с Киевом, чтобы он хоть как-то защищал его интересы перед Западом. В то же время он гарантировал не участие в войне", – убежден правозащитник.

Фейгин считает, что шаг по размещению российского тактического ядерного оружия большой выгоды Беларуси пока не принес.

Понятно, для чего он был нужен. Если есть "угроза" с Запада, из Украины, никто не полезет на ядерное государство. Но на самом деле мы видим совершенно обратный пример. Есть у страны ядерное оружие, нет – она может завершить Белгородским рейдом,

– уверен российский правозащитник.

Лукашенко зависим

Глава центробанка страны-агрессора Эльвира Набиуллина 29 мая приехала в Минск и встретилась с Александром Лукашенко. Однако самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что введение в стране единой валюты с Россией – не вопрос ближайшего времени.

Марк Фейгин считает, что глава российского центробанка и приезжала в Минск для того, чтобы убедить Лукашенко, что это единственный выход, если он хочет сохранить относительную стабильность в экономике Беларуси. Мол, надо переходить на единый эмиссионный центр в Москве.

Вряд ли она ездила обсуждать войну. Вопрос финансовой стабилизации Москва перед Беларусью, перед Минском ставит именно в зависимость от перехода к единому эмиссионному центру,

– сказал российский правозащитник.

Фейгин убежден, что сейчас Александр Лукашенко избегает этого, но имеет все меньше возможностей. Сейчас у самопровозглашенного президента полностью дотационный бюджет и у него нет самостоятельных денег, ведь все средства передает Москва.

"Он, как говорится, на пайке прямом", – подчеркнул Марк Фейгин.

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