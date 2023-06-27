В частности, Лукашенко посетовал, что их с Путиным пытаются поссорить. Особенно на фоне того, что самопровозглашенный президент Беларуси вроде бы договорился с Евгением Пригожиным, чтобы тот переобулся в воздухе и остановил мятеж.

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Лукашенко заявил, что ничего героического в этой ситуации (как и за всю жизнь в конце концов) ни он, ни Путин, ни Пригожин не сделал. Самопровозглашенный президент Беларуси добавил, что они просто делали свою работу и вроде бы не имеют никаких амбиций.

В конце концов, Лукашенко выдал, что они с Путиным – "отходящие политики".

Мы, я не раз это говорил, я и Путин – поколение отходящих политиков. Ни у него, ни у меня уже нет таких амбиций,

– соврал Лукашенко.

Что ж, чем скорее такие политики отойдут (желательно – в Гаагу ), тем меньше беды будет на свете.

Заметьте! Тем временем выступление Путина провалилось накануне. "Бункерный дед" наговорил очень много бреда. Его не оценили даже сами россияне.