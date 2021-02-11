Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, несмотря на более чем полугодовые акции протеста, остается в должности. Однако сам политик не исключает, что с президентством он все же попрощается. Лукашенко даже назвал условия, когда это станет возможным.

Лукашенко порозмірковував на тему свого відходу від влади під час виступу на Всебілоруських народних зборах.

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У країні – мир, порядок, ніяких протестних дій, не перевертати країну, висловлювати свою думку у межах закону,

– описав свої вимоги Лукашенко.

Всебілоруські народні збори мають виступити стабілізатором

Самопроголошений глава держави переконаний, що саме Всебілоруські народні збори мають стабілізатором у складний час. Також цьому органу необхідно передати конституційні повноваження. За словами Лукашенка, саме збори стануть "парасолькою для всієї країни у перехідний період".

Лукашенко анонсував проведення референдуму

Важливо, що під час свого виступу Лукашенко також анонсував референдум щодо нової конституції країни. Ймовірно, що волевиявлення організують на початку 2022 року. До цього часу активно займуться підготовкою проєктів.

Цікаво! Це не вперше Лукашенко оголошує умови для своєї відставки. Наприкінці грудня 2020 року самопроголошений глава держави заявив, що покине президентське крісло, якщо цього захоче "останній омонівець" в країні.