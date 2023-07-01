+1 фобия диктатора: Лукашенко подписал закон о запрете в Беларуси СМИ "недружественных" стран

Александр Лукашенко продемонстрировал, что у него новая фобия. На этот раз он испугался СМИ "недружественных стран" и решил запретить их.

Российские СМИ сообщили, что самопровозглашенный президент Беларуси уже подписал соответствующий закон. Он предоставляет право представителям белорусских властей запрещать иностранные СМИ из-за вроде бы "недружественных действий", информирует 24 Канал.

Обратите внимание Лукашенко серьезно поднялся перед Путиным: чего ему не простит глава Кремля

Кроме того, закон позволяет аннулировать государственную лицензию для СМИ, а также ограничивать доступ к интернет-ресурсам. Похоже, Лукашенко испугался, что в этих СМИ люди могут прочесть, что просиходит на самом деле.

Свобода слова уже давно стала одним из величайших врагов белорусского диктатора. Остается только угадывать, что следующим захочет запретить Лукашенко.

Что Лукашенко говорит о вагнеровцах

После своего мятежа, который длился всего один день, Евгений Пригожин и его вагнеровцы отправились на "ретрит" в Беларусь. Конечно, белорусам это понравилось не очень. Люди боятся зэков, воюющих в рядах вагнеровцев. На это Лукашенко поспешил успокоить население.

Послушайте, все военнослужащие, которые там были, осуждены, они уже погибли, к сожалению. И еще один нюанс, который они (на Западе – 24 Канал) не хотят объяснять: осужденные освобождались из мест лишения свободы в России только для российского фронта. Ни один человек за границу не уезжает,

– выдал Лукашенко.

Он также добавил, что вагнеровцы вроде бы ставят за него "свечу в церкви".