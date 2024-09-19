"Гарант" безопасности: белорусский оппозиционер объяснил заявление Лукашенко о третьей мировой войне

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что нападение на его страну станет началом третьей мировой войны. Однако подобные слова он повторяет уже не впервые и все для удовлетворения собственного эго и показа своей важности.

Такое мнение 24 Каналу высказал белорусский оппозиционер Павел Латушко, заметив, что слова Лукашенко мир совершенно не пугают. Тезис рассчитан только на поддержку Кремля.

Заявление Лукашенко о третьей мировой войне

Белорусский оппозиционер объяснил, что самопровозглашенный президент часто высказывается подобным образом для белорусского народа. Якобы только он является "гарантом" мира и безопасности для белорусов.

Однако здесь Лукашенко захватила мания величия, он пытается дать публичный посыл не только народу, но и самому себе. Удовлетворение собственных потребностей для него является приоритетом и таким образом он пытается привлечь к себе внимание.

Вот настолько он "важен" в мировой истории, что из-за того, что произойдет нападение, придуманный им, на территорию Беларуси приведет к третьей мировой. Никто до сих пор из экспертов не может дать реального обоснования подобного тезиса. А принципе, кто же собирается напасть на Беларусь?,

– объяснил Латушко.

По словам белорусского оппозиционера, это как раз НАТО считает Беларусь угрозой, то есть как территорию, которой может воспользоваться Россия для агрессии. Мир уже устал комментировать заявления Лукашенко, которые все время повторяются и привык к ним.

Единственной целью таких заявлений самопровозглашенного президента – продажа их Кремлю. Лукашенко пытается доказать Владимиру Путину, что для их дружественных государств Запад представляет угрозу. Именно поэтому он проводит учения в своей стране и передислоцирует туда-сюда свои войска у границы с Украиной. Однако ни на что больше он не согласится, а именно ввести свои войска в Украину для поддержки российской агрессии.

"Вероятно, что лживый тезис покупает Кремль. Ведь в противном случае российские пропагандисты не оставили от Лукашенко бы "сухой нити", потому что видно, что такие заявления являются неправдой и не имеют подтверждения", – добавил Латушко.

Заметьте! Директор Института мировой политики Евгений Магда считает, что Лукашенко сейчас вступил в борьбу, чтобы провести выборы в Беларуси в феврале 2025 года. Все его действия направлены на то, чтобы их победить и не потерять поддержку России.