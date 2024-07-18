Журналисты издания "Важные истории", которое признано в России "иноагентом", выяснили, что Махнев по меньшей мере до 2014 года жил в Луганске. После оккупации областного центра семья переехала в Киев.

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Что известно о пути Махнева

Издание выяснило, что Александр Махнев – сын ученого в области ядерного приборостроения. Махнев-младший занимался наукой еще в школе и даже попал в книгу "Изобретатели Украины – элита государства".

В Киеве будущий физик-ядерщик закончил престижный лицей Киевского политехнического института (КПИ) имени Сикорского.

В 2015 году стал студентом КПИ, где учился на программе "радиоэлектронные аппараты", однако в магистратуру поступил в российский Московский физико-технический институт (МФТИ).

С тех пор выходец из Луганска работал под руководством сотрудника Института ядерных исследований в Троицке Федора Губера. Далее:

в 2022 году вышла первая статья в журнале The European Physical Journal, где одним из соавторов был Махнев. Он входил в российскую команду на женевском эксперименте ЦЕРН;

также были статьи о результатах экспериментов на объектах ЦЕРН, где соавтором также был Махнев.

Как Махнев начал делать дроны для оккупантов

Журналисты выяснили, что Махнев летом 2022 года присоединился к конструкторскому бюро "Стратим", которое собирает дроны для оккупантов.

В августе 2023 года "Стратим" представил первые образцы собственного производства на выставке "Дронница-2023": беспилотники "Щегол", "Красава", "Русак" и другие. На одном из видео появляется Александр Махнев – он приводит в порядок стенд компании,

– рассказали журналисты.

Более того, они выяснили, что основателем "Стратима" является Иван Бежанов. Он рассказывал: "Человек, который занимает в "Стратиме" должность главного конструктора, до СВО (на самом деле – войны России с Украиной – 24 Канал) был одним из ученых, которые работали над проектом Большого адронного коллайдера в ЦЕРН".

Кстати, Бежанов говорил, что решил делать дроны, когда начала поступать информация о "дефиците беспилотников", а большое влияние на него якобы имел "военкор", российский пропагандист Владлен Татарский, которого взорвали в 2023 году.

По данным издания, Махнев сейчас является младшим научным сотрудником отдела экспериментальной физики в Троицке.

На просьбу журналистов рассказать о разработке дронов и работе в ЦЕРН он ответил отказом. Махнев заявил, что это "публично свяжет несколько сторон жизни", которые он "пытается разносить".