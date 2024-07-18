Журналісти видання "Важние истории", яке визнане в Росії "іноагентом", з'ясували, що Махнєв щонайменше до 2014 року жив у Луганську. Після окупації обласного центру родина переїхала в Київ.

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Що відомо про шлях Махнєва

Видання з'ясувало, що Олександр Махнєв – син вченого у галузі ядерного приладобудування. Махнєв-молодший займався наукою ще у школі та навіть потрапив до книги "Винахідники України – еліта держави".

У Києві майбутній фізик-ядерник закінчив престижний ліцей Київського політехнічного інституту (КПІ) імені Сікорського.

У 2015 році став студентом КПІ, де навчався на програмі "радіоелектронні апарати", проте у магістратуру поступив у російський Московський фізико-технічний інститут (МФТІ).

З того часу виходець з Луганська працював під керівництвом співробітника Інституту ядерних досліджень у Троїцьку Федора Губера. Далі:

у 2022 році вийшла перша стаття в журналі The European Physical Journal, де одним зі співавторів був Махнєв. Він входив в російську команду на женевському експерименті ЦЕРН;

також були статті про результати експериментів на об'єктах ЦЕРН, де співавтором також був Махнєв.

Як Махнєв почав робити дрони для окупантів

Журналісти з'ясували, що Махнєв влітку 2022 року приєднався до конструкторського бюро "Стратим", яке збирає дрони для окупантів.

У серпні 2023 року "Стратим" представив перші зразки власного виробництва на виставці "Дронниця-2023": безпілотники "Щегол", "Красава", "Русак" та інші. На одному з відео з'являється Олександр Махнєв – він упорядковує стенд компанії,

– розповіли журналісти.

Ба більше, вони з'ясували, що засновником "Стратиму" є Іван Бежанов. Він розповідав: "Людина, яка обіймає в "Стратимі" посаду головного конструктора, до СВО (насправді – війни Росії з Україною – 24 Канал) була одним з учених, які працювали над проєктом Великого адронного колайдера в ЦЕРН".

До речі, Бежанов говорив, що вирішив робити дрони, коли почала надходити інформація про "дефіцит безпілотників", а великий вплив на нього нібито мав "воєнкор", російський пропагандист Владлен Татарський, якого підірвали у 2023 році.

За даними видання, Махнєв наразі є молодшим науковим співробітником відділу експериментальної фізики в Троїцьку.

На прохання журналістів розповісти про розробку дронів і роботу в ЦЕРН він відповів відмовою. Махнєв заявив, що це "публічно пов'яже кілька сторін життя", які він "намагається розносити".