При этом парень имел боевые достижения, которым могли бы позавидовать бывалые ветераны авиации. На его счету более 160 вылетов с успешными ударами по вражеским позициям, передает 24 Канал.

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Попал в одну из лучших авиационных бригад

Еще в школе, вдохновленный рассказами родного дедушки об авиации, который так и не реализовал карьеру пилота, Александр Мигуля решил посвятить себя военной службе и защите неба. После 9 класса он поехал в Чернигов на обучение в лицей с усиленной военно-физической подготовкой.

С началом вооруженной агрессии России против Украины он стал курсантом Харьковского национального университета Воздушных Сил. Образцово завершив обучение в 2019 году, Мигуля попал в одну из лучших авиационных бригад Украины – в город Василькова, Киевской области.

Простились с Александром Мигулей / Фото, предоставлены 24 Каналу



Именно отсюда, весной 2022 года, он совершил свои наиболее важные вылеты, каждый из которых мог стать последним. Началась полномасштабная агрессия и Россия пыталась захватить тотальное преимущество в небе свободной Украины. Именно отсюда, весной 2022 года, он совершил свои наиболее важные вылеты, каждый из которых мог стать последним. Началась полномасштабная агрессия и Россия пыталась захватить тотальное преимущество в небе свободной Украины.

Военный аэродром Василькова попал под несколько мощных ракетных атак, но в этих условиях командир авиационного звена авиационной эскадрильи, капитан Александр Мигуля с собратьями вывел свои истребители на безопасные запасные аэродромы. Они перегруппировались и нанесли неожиданный удар врагу уже в воздухе.

В одной эскадрилье с Героем Украины, полковником Вячеславом Ерко и полковником Валентином Коренчуком "Пчеловодом", он выполнял задачи по перехвату российских самолетов и вертолетов в небе над Киевом и стратегическими объектами Центральной Украины. Несмотря на преимущество агрессора в 6 – 8 самолетов против 2 – 3 наших, их качественные современные характеристики, украинские воздушные асы нанесли болезненные потери врагу, заставляя его покинуть воздушное пространство Украины.

Был один из основателей бригады "Призраков Киева"

Враг убедил себя, что уничтожил украинскую авиацию, поэтому когда в реальных боях россияне начали терять свои самолеты и опытных пилотов, то решили приписать это "Призракам Киева", чем реальным украинским асам. Это были именно Вячеслав Ерко, Валентин Коренчук, Андрей Люташин, Александр Бринжала, Вячеслав Радионов и, конечно, их ученик и побратим Александр Мигуля.

Капитан Александр Мигуля имел в своем активе ряд сбитых воздушных целей. В частности, ракеты и беспилотники, но больше всего проявил себя в ракетно-бомбовых ударах, в том числе и на предельно малых высотах. Он совершил более 160 боевых вылетов на вражеские позиции. Каждый из которых сопровождался высокоточными ударами по штабам противника, скоплению живой силы и техники. В общем имел более 450 часов налета. Как отметили в 40 бригаде тактической авиации, такие летные показатели – своеобразный рекорд.

Конечно, он сбивал и крылатые ракеты, но показал высочайшее мастерство в бомберском деле. За это получил в летном коллективе прозвище Мигель-бомбер. Постоянно "работал" на Востоке. Спас тысячи жизней нашей пехоты. Кацапы очень его боялись,

– рассказали летчики-побратимы погибшего.

Представитель Воздушных Сил ВСУ 2018-2024 годов Юрий Игнат отмечал, что капитан Александр Мигуля одним из первых украинских пилотов освоил применение французских управляемых авиабомб AASM Hammer.

Юрий Игнат на своей странице в фейсбуке написал, что тактика применения американских противорадиолокационных AGM-88 HARM, авиабомб GBU-62 JDAM-ER или французских Hammer связана с серьезным риском для летчиков.

Он пояснил, что чтобы успешно выполнить боевую задачу украинским пилотам приходится подходить близко к вражеским ПВО и истребителям, применять сложные тактические приемы. Именно из-за всех этих рисков – вражеские ракеты и сложность выполнения задач на старой советской технике, иногда имеем горькие потери.