При цьому хлопчина мав бойові здобутки, яким могли б позаздрити бувалі ветерани авіації. На його рахунку понад 160 вильотів з успішними ударами по ворожих позиціях, передає 24 Канал.

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Потрапив у одну з найкращих авіаційних бригад

Ще у школі, натхненний розповідями рідного дідуся про авіацію, який так і не реалізував кар’єру пілота, Олександр Мигуля вирішив присвятити себе військовій службі і захисту неба. Після 9 класу він поїхав до Чернігова на навчання до ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою.

З початком збройної агресії Росії проти України він став курсантом Харківського національного університету Повітряних Сил. Зразково завершивши навчання у 2019 році, Мигуля потрапив в одну з кращих авіаційних бригад України – до міста Василькова, на Київщині.

Попрощались із Олександром Мигулею / Фото, надані 24 Каналу



Саме звідси, навесні 2022 року, він здійснив свої найбільш важливі вильоти, кожен з яких міг стати останнім. Почалась повномасштабна агресія і Росія намагалась захопити тотальну перевагу в небі вільної України. Саме звідси, навесні 2022 року, він здійснив свої найбільш важливі вильоти, кожен з яких міг стати останнім. Почалась повномасштабна агресія і Росія намагалась захопити тотальну перевагу в небі вільної України.

Військовий аеродром Василькова потрапив під кілька потужних ракетних атак, але в цих умовах командир авіаційної ланки авіаційної ескадрильї, капітан Олександр Мигуля з побратимами вивів свої винищувачі на безпечні запасні аеродроми. Вони перегрупувались і завдали несподіваного удару ворогу вже в повітрі.

В одній ескадрильї з Героєм України, полковником В’ячеславом Єрком і полковником Валентином Коренчуком "Бджолярем", він виконував завдання із перехоплення російських літаків та вертольотів в небі над Києвом та стратегічними об’єктами Центральної України. Попри перевагу агресора у 6 – 8 літаків проти 2 – 3 наших, їх якісні сучасні характеристики, українські повітряні аси завдали болючих втрат ворогу, змушуючи його покинути повітряний простір України.

Був один із засновників бригади "Привидів Києва"

Ворог переконав себе, що знищив українську авіацію, тому коли в реальних боях росіяни почали втрачати свої літаки і досвідчених пілотів, то вирішили приписати це "Привидам Києва", ніж реальним українським асам. Це були саме В’ячеслав Єрко, Валентин Коренчук, Андрій Люташин, Олександр Бринжала, В’ячеслав Радіонов та, звісно, їх учень і побратим Олександр Мигуля.

Капітан Олександр Мигуля мав у своєму доробку низку збитих повітряних цілей. Зокрема, ракети та безпілотники, але найбільше проявив себе у ракетно-бомбових ударах, зокрема і на гранично малих висотах. Він здійснив понад 160 бойових вильотів на ворожі позиції. Кожен з яких супроводжувався високоточними ударами по штабах супротивника, скупченню живої сили і техніки. Загалом мав понад 450 годин нальоту. Як зазначили в 40 бригаді тактичної авіації, такі льотні показники – своєрідний рекорд.

Звісно, він збивав і крилаті ракети, але показав найвищу майстерність у бомберській справі. За це отримав в льотному колективі прізвисько Мігель-бомбер. Постійно «працював» на Сході. Врятував тисячі життів нашої піхоти. Кацапи дуже його боялися,

– розповіли льотчики-побратими загиблого.

Речник Повітряних Сил ЗСУ 2018-2024 років Юрій Ігнат зазначав, що капітан Олександр Мигуля одним з перших українських пілотів опанував застосування французьких керованих авіабомб AASM Hammer.

Юрій Ігнат на своїй сторінці у фейсбуці написав, що тактика застосування американських протирадіолокаційних AGM-88 HARM, авіабомб GBU-62 JDAM-ER чи французьких Hammer пов’язана із серйозним ризиком для льотчиків.

Він пояснив, що аби успішно виконати бойове завдання українським пілотам доводиться підходити близько до ворожих ППО та винищувачів, застосовувати складні тактичні прийоми. Саме через усі ці ризики – ворожі ракети та складність виконання завдань на старій радянській техніці, інколи маємо гіркі втрати.