Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеве видання Galka.if.ua.

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На Прикарпатті попрощалися з Героєм

В Івано-Франківську 19 листопада попрощалися із бойовим медиком Мирославом Дебенком. Про смерть Героя стало відомо 15 жовтня 2024 року.

Відомо, що Мирослав Дебенко працював за кордоном щелепно-лицевим хірургом, але після початку повномасштабного вторгнення Росії повернувся в Україну і пішов на фронт.

В Івано-Франківську попрощалися з бойовим медиком – більше у галереї

Як пише Укрінформ, Михайло Дебенко загинув від ракетного удару на Луганщині. Його дівчина Вікторія Білицька, лікар-анестезіолог, яка разом з коханим рятувала поранених військових на фронті й зараз перебуває на службі.