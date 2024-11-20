Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местное издание Galka.if.ua.

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На Прикарпатье попрощались с Героем

В Ивано-Франковске 19 ноября попрощались с боевым медиком Мирославом Дебенко. О смерти Героя стало известно 15 октября 2024 года.

Известно, что Мирослав Дебенко работал за рубежом челюстно-лицевым хирургом, но после начала полномасштабного вторжения России вернулся в Украину и ушел на фронт.

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Как пишет Укринформ, Михаил Дебенко погиб от ракетного удара на Луганщине. Его девушка Виктория Белицкая, врач-анестезиолог, которая вместе с любимым спасала раненых военных на фронте и сейчас находится на службе.