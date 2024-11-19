18 листопада у Вінниці відбулося прощання з Віктором Хетчиковим, бійцем групи спецпризначення "Азов", який загинув під час боїв на Донеччині. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на Суспільне Вінниця.

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Що відомо про загиблого воїна Віктора Хетчикова

Він був родом з Маріуполя і з 18 років захищав Україну, почавши службу в Добровольчому українському корпусі "Правий сектор". Пізніше він став частиною легендарного "Азову".

Після реабілітації у 2018 році Віктор продовжив службу у ЗСУ в 44-й артилерійській бригаді, а з початком повномасштабного вторгнення став її частиною. Згодом здійснилася його мрія потрапити до 12-ї бригади "Азов", де він і загинув.

Про Віктора хотів би сказати, що він був дійсно зразковим сержантом. Він був завжди на позитиві й кожен наш боєць з підрозділу міг до нього підійти за порадою, за досвідом, щоб він поділився. Він завжди був на позитиві, такий "двіжовий". Заряджений на якусь роботу, завжди підіймав настрій нам своїм гумором,

– поділився військовий на псевдо "Ілон".

Як прощались з загиблим воїном у Вінниці: Фото Суспільне Вінниця

Віктор "Хетшот" Хетчиков загинув 10 листопада 2023 року поблизу села Леонідівка, Бахмутського району. За його заповітом, після смерті він мав бути похований у Вінниці поруч зі своїм другом Назарієм "Грінкою", який також віддав своє життя за Україну. Побратими виконали його останню волю, забезпечивши спокійне місце для героя поруч з тим, хто був йому другом і підтримкою.

Його фраза залишиться на завжди в серці, він казав: "Війна брат". Я хочу попросити всіх, щоб не забували таких людей. Таких, як він – одиниці. Він дійсно син своєї нації – достойний, величний герой,

– додав військовий "Полдєд".

Смерть Віктора Хетчикова стала важким ударом для його підрозділу, але його відвага і стійкість назавжди залишаться в памʼяті.