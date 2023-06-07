Кличко уволил Александра Никоряка: тот отдыхал в ресторане в комендантский час

В Киеве уволили директора департамента охраны культурного наследия КГГА Александра Никоряка. Это потому, что он отдыхал в ресторане во время комендантского часа.

Мэр столицы Виталий Кличко считает, что за нарушение комендантского часа есть административная ответственность для всех граждан. А чиновник любого ранга – еще и политическая ответственность.

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Кличко уволил Александра Никоряка

По словам городского головы, директор департамента охраны культурного наследия КГГА Александр Никоряк, которого ночью в комендантский час заметили на выходе из ресторана, будет уволен. Кличко сказал чиновнику написать соответствующее заявление.

Кроме того, мэр обратился в правоохранительные органы по поводу контроля и привлечения к ответственности развлекательных и заведений питания за их работу в комендантский час.

Отметим, что журналисты обнародовали сюжет, в котором говорится о директоре департамента охраны культурного наследия КГГА Александре Никоряке, киевском застройщике Артуре Мхитаряне и заместителе генерального прокурора Игоре Мустеце. Как оказалось, во время комендантского часа застройщики, правоохранители и киевские чиновники посещают рестораны.

Кличко направил обращение об отставке главы Деснянской РГА

Напомним, что также Виталий Кличко обратился в Кабинет министров Украины по поводу отстранения от исполнения обязанностей главы Деснянской районной администрации Дмитрия Ратникова. Это произошло после трагедии с гибелью людей возле закрытого укрытия.

По словам Кличко, местные госадминистрации должны осуществлять государственный контроль за состоянием защитных сооружений гражданской защиты (гражданской обороны) на соответствующих территориях.