Родился в день начала полномасштабной войны: на щите возвращается Александр Осин с Полтавщины

Во время выполнения боевого задания на Покровском направлении погиб военнослужащий из Лубенской громады Александр Осин. Он служил оператором БпЛА в парашютно-десантном батальоне.

В громаде объявили траур по погибшему военному. Об этом сообщили на официальной странице Лубенского городского совета.

Что известно о погибшем военном?

Александр Осин родился 24 февраля 1984 года. Учился в специализированной школе №6, впоследствии окончил общеобразовательную школу №3 в Лубнах. Профессиональное образование получил в Лубенском профессионально-техническом училище №12, после чего работал на различных частных предприятиях.

Имел звание солдата. Проходил службу в должности оператора беспилотных летательных аппаратов в составе парашютно-десантного батальона.

Погиб 5 февраля 2026 года во время боевых действий на Покровском направлении в Донецкой области. Панихида по погибшему воину состоится 11 февраля в 11:00 в Церкви Всех Святых в Лубнах. Похоронят Александра Осина на Новаковском кладбище.

Кто еще из героев погиб в войне за Украину?