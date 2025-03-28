Партнер одиозных Дубинских: что известно о депутате Плахотнике, которого убили в Каменском
- 28 марта в Каменском найдено тело с огнестрельным ранением, вероятно это депутат Александр Плахотник.
- Плахотник был членом партии "Батькивщина", экс-вице-мэром Каменского, основателем благотворительного фонда и бизнес-партнером братьев Дубинских.
- Начато расследование по факту умышленного убийства; члены "Батькивщины" считают это заказным убийством.
В пятницу, 28 марта, в Каменском на обочине дороги нашли тело мужчины. Вероятно, речь о депутате Александре Плахотнике.
Что известно о политике, которого могли убить на Днепропетровщине, собрал 24 Канал.
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Биография Александра Плахотника
Утром 28 марта в полицию поступило сообщение о теле на обочине дороги в Каменском районе. Во время предварительного осмотра трупа было обнаружено огнестрельное ранение в области головы. Начато расследование по факту умышленного убийства.
По данным Общественного, тело принадлежит экс-вице-мэру и члену партии "Батькивщина" Александру Плахотнику.
Мы считаем, что это заказное убийство, мы все шокированы, готовим информацию по этому поводу,
– сообщил член областной организации партии Владимир Федоров.
Известно, что Александр Плахотник родился 4 апреля 1975 года в Днепродзержинске (ныне Каменское).
Политик занимал должность генерального директора коммунального предприятия Каменского городского совета "Горводоканал" и был членом политической партии Всеукраинское объединение "Батькивщина". С 2015 года он работал в должности заместителя мэра Каменского.
В последние годы его считали основным спонсором Днепропетровской ячейки партии "Батькивщина". Его жена, Елена Плахотник, занимает должность депутата облсовета и возглавляет областную ячейку партии.
Александр Плахотник в 2014 году пытался баллотироваться в Верховную Раду по мажоритарному округу, но не прошел. Хотя некоторое время Плахотник работал помощником депутата ВР Александры Кужель.
В июле 2018 года погибший основал благотворительную организацию "Благотворительный фонд А. Плахотник "Родная Родина".
СМИ утверждают, что Плахотник был многолетним бизнес-партнером братьев Дубинских, которых связывают с коррупционными скандалами.