Партнер одиозных Дубинских: что известно о депутате Плахотнике, которого убили в Каменском

В пятницу, 28 марта, в Каменском на обочине дороги нашли тело мужчины. Вероятно, речь о депутате Александре Плахотнике.

Что известно о политике, которого могли убить на Днепропетровщине, собрал 24 Канал.

Смотрите также На Днепропетровщине обнаружили застреленным депутата партии "Батькивщина" Плахотника

Биография Александра Плахотника

Утром 28 марта в полицию поступило сообщение о теле на обочине дороги в Каменском районе. Во время предварительного осмотра трупа было обнаружено огнестрельное ранение в области головы. Начато расследование по факту умышленного убийства.

По данным Общественного, тело принадлежит экс-вице-мэру и члену партии "Батькивщина" Александру Плахотнику.

Мы считаем, что это заказное убийство, мы все шокированы, готовим информацию по этому поводу,

– сообщил член областной организации партии Владимир Федоров.

Известно, что Александр Плахотник родился 4 апреля 1975 года в Днепродзержинске (ныне Каменское).

Политик занимал должность генерального директора коммунального предприятия Каменского городского совета "Горводоканал" и был членом политической партии Всеукраинское объединение "Батькивщина". С 2015 года он работал в должности заместителя мэра Каменского.

В последние годы его считали основным спонсором Днепропетровской ячейки партии "Батькивщина". Его жена, Елена Плахотник, занимает должность депутата облсовета и возглавляет областную ячейку партии.

Александр Плахотник в 2014 году пытался баллотироваться в Верховную Раду по мажоритарному округу, но не прошел. Хотя некоторое время Плахотник работал помощником депутата ВР Александры Кужель.

В июле 2018 года погибший основал благотворительную организацию "Благотворительный фонд А. Плахотник "Родная Родина".

СМИ утверждают, что Плахотник был многолетним бизнес-партнером братьев Дубинских, которых связывают с коррупционными скандалами.