Що відомо про політика, якого могли вбити на Дніпропетровщині, зібрав 24 Канал.

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Біографія Олександра Плахотніка

Зранку 28 березня до поліції надійшло повідомлення про тіло на узбіччі дороги у Кам'янському районі. Під час попереднього огляду трупа було виявлено вогнепальне поранення в області голови. Розпочато розслідування за фактом умисного вбивства.

За данними Суспільного, тіло належить ексвіцемеру та члену партії "Батьківщина" Олександру Плахотніку.

Ми вважаємо, що це замовне вбивство, ми всі шоковані, готуємо інформацію з цього приводу,

– повідомив член обласної організації партії Володимир Федоров.

Відомо, що Олександр Плахотнік народився 4 квітня 1975 року у Дніпродзержинську (нині Кам'янське).

Політик обіймав посаду генерального директора комунального підприємства Кам’янської міської ради "Міськводоканал" та був членом політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина". З 2015 року він працював на посаді заступника мера Кам'янського.

Останніми роками його вважали основним спонсором Дніпропетровського осередку партії "Батьківщина". Його дружина, Олена Плахотнік, обіймає посаду депутатки облради та очолює обласний осередок партії.

Олександр Плахотнік у 2014 році намагався балотуватися до Верховної Ради по мажоритарному округу, але не пройшов. Хоча певний час Плахотнік працював помічником депутатки ВР Олександри Кужель.

У липні 2018 року загиблий заснував благодійну організацію "Благодійний фонд О. Плахотнік "Рідна Батьківщина".

ЗМІ стверджують, що Плахотнік був багаторічним бізнес-партнером братів Дубінських, яких пов'язують з корупційними скандалами.