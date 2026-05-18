В Черкасской области попрощались с диктором украинского телевидения Александром Сафоновым

В субботу, 16 мая, Украина потеряла диктора украинского телевидения Александра Сафонова. Его не стало в возрасте 82 лет.

Об этом сообщает журналист Николай Канишевский.

В Черкасской области попрощались с Александром Сафоновым: что известно?

Журналист сообщил, что прощание с диктором украинского телевидения Александром Сафоновым состоялось 17 мая на Черкасщине.

Чин захоронения... Александра Сергеевича Сафонова состоялся 17 мая, в Черкасской области... Так решила семья сиделки Татьяны Васильевны,

– отметил Канишевский.

Национальный союз журналистов Украины выразил соболезнования родным и коллегам диктора. В НСЖУ отметили, что до последних дней Александр Сафонов слушал "Суспільне", молился за украинское войско и верил в победу.

Также отмечается, что последние годы диктор проживал в семье своей сиделки Татьяны Ситнюк. После инсульта в 2017 году его состояние значительно осложнилось из-за онкологического заболевания, которое со временем прогрессировало.

Он был голосом эпохи,

– охарактеризовал его Николай Канишевский.

Что известно об Александре Сафонове?

С 1967 года Сафонов работал диктором на Львовском областном телевидении, а с 1978 до 2003 года был лицом и голосом украинского телевидения. После выхода на пенсию посвятил шесть лет Украинскому Радио.

Александр Сафонов вел государственные и правительственные мероприятия, представлял на сцене звезд украинской эстрады и участвовал в культурных миссиях в более чем двадцати странах мира.

В 2010 году после неудачной операции он потерял возможность самостоятельно передвигаться, а об этом стало публично известно в 2016 году благодаря тернопольскому писателю Михаилу Маслию.

На публике в последний раз появился в 2017 во Дворце "Украина" – именно там состоялся благотворительный концерт, вырученные деньги с которого пошли на реабилитацию Сафонову.