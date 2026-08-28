Экскомбат 47-й ОМБр и наркотики: в полиции изложили свою версию скандала с обыском

В пятницу, 28 августа, бывший командир батальона 47-й ОМБр "Магура" Александр Ширшин заявил, что во время досмотра автомобиля сотрудниками полиции неизвестные лица, которых военный считает сотрудниками СБУ, подбросили ему наркотики.

В полиции прокомментировали ситуацию. Свою версию они изложили в комментарии "Украинской правде".

Что говорят правоохранители?

Полиция Харьковской области сообщила, что днем 28 августа остановила автомобиль Audi. Они утверждают, что располагали информацией о возможном наличии у водителя наркотических веществ. Также правоохранители заявили, что номерной знак не соответствовал автомобилю.

Они сказали, что военнослужащий, сидевший за рулем, разрешил осмотреть автомобиль.

Затем мужчина достал из подлокотника между сиденьями сверток, внутри которого находились пакеты черного цвета, весы и вещество растительного происхождения. Водитель распаковал сверток, положил его на крышу автомобиля и заявил, что запрещенные вещества ему не принадлежат,

– заявили в полиции.

После этого на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. В ходе осмотра правоохранители изъяли два черных пакета с веществом растительного происхождения зеленого цвета.

Следователи направили изъятое вещество на экспертизу, чтобы установить его состав и происхождение. Продолжается досудебное расследование.

Начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Андрей Шарнин рассказал, что правоохранители получили информацию от Военной службы правопорядка о том, что один из военнослужащих перевозит наркотики.

Он утверждает, что полиция осматривает только автомобиль. Специалисты-криминалисты ведут запись процедуры. Офицер отметил, что до окончания осмотра рано говорить о подозрении или задержании.

На данный момент изъяты 4 прозрачных пакета с растительным веществом зеленого цвета. Что именно в них – станет известно только после проведения экспертизы. Также совсем недавно под ящиком водительского сиденья нашли несколько каких-то маленьких свертков, обмотанных изоляционной лентой синего и черного цвета,

– заявил Шарнин.

Он добавил, что осмотр еще продолжается, поэтому количество изъятых веществ может оказаться больше.

Что говорил Ширшин?

Экс-комбатант 47-й ОМБр "Магура" заявил, что на месте осмотра было много людей, которых он описал как лиц, якобы похожих на сотрудников Службы безопасности Украины. Александр Ширшин утверждает, что правоохранители якобы не смогли объяснить, кто именно эти люди, которые в тот момент передавали информацию о нем.

Во время осмотра багажника полицейские не обнаружили ничего запрещенного, однако при проверке салона в подлокотнике заднего сиденья, которым, по словам военного, он не пользуется, нашли пакет с веществом, похожим на наркотическое, весы и маленькие пакетики.

Ширшин отказался класть найденное обратно в машину и ждал приезда адвоката. Он считает, что правоохранители могли действовать по предварительной "наводке".

Военный заявил, что поводом могла стать его публичная критика штурмовых подразделений и конфликт с командиром 225-го отдельного штурмового полка Олегом Ширяевым.