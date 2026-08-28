У поліції прокоментували ситуацію. Свою версію вони розповіли у коментарі "Українській правді".

Що кажуть правоохоронці?

Поліція Харківської області повідомила, що вдень 28 серпня зупинила автомобіль Audi. Вони стверджують, що мали інформацію про можливу наявність у водія наркотичних речовин. Також правоохоронці заявили, що номерний знак не відповідав машині.

Вони сказали, що військовослужбовець, який сидів за кермом дозволив оглянути автомобіль.

Надалі чоловік дістав із підлокітника між сидіннями згорток, усередині якого були пакети чорного кольору, ваги та речовина рослинного походження. Водій розпакував згорток, поклав його на дах автомобіля, та заявив, що заборонені речовини йому не належать,

– заявили у поліції.

Після того на місце події прибула слідчо-оперативна група. Під час огляду правоохоронці вилучили два зіп-пакети чорного кольору з речовиною рослинного походження зеленого кольору.

Слідчі надіслали вилучену речовину на експертизу, щоб встановити її склад та походження. Триває досудове розслідування.

Начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Андрій Шарнін розповів, що правоохоронці отримали інформацію від Військової служби правопорядку про те, що один з військовослужбовців перевозить наркотики.

Він стверджує, що поліція оглядає тільки автівку. Спеціалісти-криміналісти проводять запис процедури. Офіцер зазначив, що до закінчення огляду рано говорити про підозру чи затримання.

Наразі вилучено 4 пакети прозорі з рослинною речовиною зеленого кольору. Що саме в них – буде відомо лише після проведення експертизи. Також ось недавно під ящиком водійського сидіння знайшли кілька якихось маленьких згортків, перемотаних ізоляційною стрічкою синього і чорного кольору,

– заявив Шарнін.

Він додав, що огляд ще триває, тож кількість вилучених речовин може бути більшою.

Що казав Ширшин?

Екскомбатант 47-ї ОМБр "Магура" заявив, що на місці огляду було багато людей, яких він описав як осіб, нібито схожих на співробітників Служби безпеки України. Олександр Ширшин стверджує, що правоохоронці нібито не могли пояснити, хто саме ці люди, які в цей момент передавали інформацію про нього.

Під час огляду багажника поліцейські не виявили нічого забороненого, однак під час перевірки салону в підлокітнику заднього сидіння, яким, за словами військового, він не користується, знайшли пакет із речовиною, схожою на наркотичну, вагами та маленькими пакетиками.

Ширшин відмовився класти знайдене назад до машини та очікував на приїзд адвоката. Він вважає, що правоохоронці могли діяти за попередньою "наводкою".

Військовий заявив, що приводом могла бути його публічна критика штурмових підрозділів та конфлікт із командиром 225-го окремого штурмового полку Олегом Ширяєвим.