Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці.

Що розповів екскомандир про інцидент?

Колишній командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Магура" Олександр Ширшин заявив, що під час зупинки його автомобіля йому нібито підкинули наркотичну речовину.

За словами військового, на місці події перебувала велика кількість людей, яких він описав як осіб, нібито схожих на співробітників Служби безпеки України. Ширшин стверджує, що правоохоронці нібито не могли пояснити, хто саме ці люди, водночас вони передавали інформацію про нього.

Все дуже цікаво і сплановано. Дякую всім причетним,

– написав він.

Зазначимо, Олександр Ширшин очолив батальйон 47-ї окремої механізованої бригади у липні 2024 року. Вже 17 травня 2025 року він подав рапорт на звільнення, публічно звинувативши командування у "безглуздості" та рішеннях, які, за його словами, призводили до невиправданих втрат серед військових.

Відомо, що 47-ма бригада виконувала бойові завдання на Курському напрямку з осені 2024 року. Ширшин заявляв, що отримував від командування завдання, які вважав необґрунтованими та такими, що призводили до провалів і втрат особового складу..

Тоді, на заяву військового відреагував Генеральний штаб, створивши спеціальну комісію для вивчення озвучених ним обставин. Там повідомили, що окремо проаналізують накази та розпорядження, які надходили з різних рівнів військового управління, зокрема щодо доцільності ухвалених рішень в умовах конкретної бойової обстановки.

У серпні 2026 року екскомбат повідомив, що суд визнав незаконним і скасував наказ про притягнення його до дисциплінарної відповідальності. Суд також зазначив, що проблеми, про які військовий публічно заявляв, підтвердилися під час перевірки, а висновки щодо його нібито проступку були зроблені без належного з'ясування всіх обставин.