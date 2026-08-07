Об этом бывший командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Александр Ширшин сообщил в своем фейсбуке.

Что известно о решении суда?

Суд признал противоправным и отменил приказ Главнокомандующего ВСУ о привлечении его к ответственности.

Статус "недисциплинированного" военный получил в июне 2025 года по результатам проверки. Причиной тогда назвали распространение служебной информации в соцсетях, что якобы заслуживало замечания. Впрочем, рассматривая дело, суд подчеркнул, что сам по себе пост военнослужащего не является дисциплинарным проступком, если он не содержит информации с ограниченным доступом и направлен на привлечение внимания к реальным проблемам.

Кроме того, в ходе судебного разбирательства выяснилось, что проблемы, о которых писал бывший командир роты, нашли подтверждение в ходе проверки, а выводы о его проступке были сделаны без надлежащего выяснения обстоятельств.

Это решение не означает, что командир всегда прав или что военные должны решать все вопросы публично. Оно означает другое: государство не может наказывать человека только потому, что его критика оказалась неудобной. Закон должен действовать одинаково для всех – от солдата до Главнокомандующего,

– отмечает Александр Ширшин.

Он добавил, что коллеги отговаривали его обжаловать приказ, однако это решение стало важным шагом к установлению справедливости и укреплению институтов в Вооруженных Силах.

Напомним, командир батальона 47-й бригады "Магура" Александр Ширшин в мае 2025 года заявил о подаче рапорта об увольнении из-за, по его словам, нелогичных заданий командования и неоправданных потерь. После резонанса Генштаб создал рабочую группу для проверки его заявлений. По результатам проверки Ширшина признали недисциплинированным.

Сам военный подчеркивал, что проблема, по его мнению, носит системный характер, а не связана с конкретным человеком, и что его предыдущие обращения относительно целесообразности отдельных задач в основном игнорировались.