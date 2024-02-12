После объявления результатов второго тура Александр Стубб ответил на вопросы представителей СМИ относительно своей позиции, в частности, относительно помощи Украине. По его словам, “решительная поддержка” Украины со стороны Финляндии продолжится и в дальнейшем.

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Кто такой Александр Стубб

Александр Стубб, бывший премьер-министр страны и экс-министр иностранных дел, обошел своего основного оппонента на выборах, экс-главу МИД Пекку Хаависто (51,6% против 48,4%). Разница между кандидатами составила менее 99 тысяч голосов.

55-летний Стубб является представителем правоцентристской "Национальной коалиции". В политической жизни страны он еще с 2000-х годов и с тех пор неоднократно возглавлял МИД Финляндии, в 2014 – 2015 годах был премьером, после того – министром финансов.

После периода работы в правительстве Стубб надолго ушел из финской политики. Уже летом 2023 года премьер-министр Петтери Орпо предложил ему баллотироваться от партии на президентских выборах, и Стубб согласился.

Курс на НАТО

Александр Стубб высказался относительно роли Финляндии в Североатлантическом альянсе. Он отметил, что для них безопасность является экзистенциальным вопросом, а НАТО назвал сильнейшим оборонным союзом в мире.

Новоизбранный президент убежден, что членство страны в альянсе является преимуществом для НАТО.

Я обещаю быть надежным партнером наших западных союзников. Но я обещаю и быть стратегическим противником тех, кто на Востоке бросает вызов нашим ценностям,

– писал Стубб в своей предвыборной программе.

Президентские выборы в Финляндии