Известно, что Стубб и Хаависто имеют разные взгляды относительно того, отвечать на звонок российского диктатора. Политики рассмотрели вероятное развитие событий, если бы глава Кремля позвонил поздравить с победой на выборах президента Финляндии.

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Что известно о конфликте

Проукраинский Александер Стубб заявил, что если бы Путин действительно позвонил по телефону, звонил бы очень долго.

Я бы не отвечал. Путин использовал бы это как некую пропаганду. Сейчас у нас нет никаких отношений с Россией,

– заверил политик.

В отличие от своего конкурента Хаависто отметил, что поднял бы трубку.

Когда звонит по телефону глава государства, мы отвечаем. Я бы не отдал телефон уборщице в президентском дворце. Я бы ответил и принял приветствие,

– отметил чиновник.

В частности, Хаависто отрицал вероятность какой-либо политической дискуссии без координации.

Что известно о президентских выборах в Финляндии