Известно, что Стубб и Хаависто имеют разные взгляды относительно того, отвечать на звонок российского диктатора. Политики рассмотрели вероятное развитие событий, если бы глава Кремля позвонил поздравить с победой на выборах президента Финляндии.
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Что известно о конфликте
Проукраинский Александер Стубб заявил, что если бы Путин действительно позвонил по телефону, звонил бы очень долго.
Я бы не отвечал. Путин использовал бы это как некую пропаганду. Сейчас у нас нет никаких отношений с Россией,
– заверил политик.
В отличие от своего конкурента Хаависто отметил, что поднял бы трубку.
Когда звонит по телефону глава государства, мы отвечаем. Я бы не отдал телефон уборщице в президентском дворце. Я бы ответил и принял приветствие,
– отметил чиновник.
В частности, Хаависто отрицал вероятность какой-либо политической дискуссии без координации.
Что известно о президентских выборах в Финляндии
- 28 января в Финляндии прошел первый тур выборов на пост президента страны. По подсчетам 100% голосов в предвыборной гонке лидирует бывший премьер-министр и кандидат от "Коалиционной партии" Александер Стубб, имея 27,2% поддержки. Ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, поэтому в феврале состоится второй тур. Конкурентом Стубба стал эксглава МИД Пекка Хаависто, набравший 25,8% поддержки. Третье и четвертое место разделили кандидаты от партии "Истинные финны" Юсси Халла-Ахо и Олли Рен.
- В общей сложности на пост президента баллотировалось 9 кандидатов. Действующий президент Финляндии не участвовал в президентских выборах, поскольку находится в должности уже 12 лет.
- Лидер гонки Александер Стубб занимает проукраинскую позицию и пообещал продолжать помощь Украине в случае своего избрания. Он заявлял, что не может нормально сотрудничать с Россией пока и продолжает военные действия. Он склоняется к Западу и, как утверждал он сам, в этом похож на нынешнего президента.