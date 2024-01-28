Стоит отметить, что Стубб в своей предвыборной компании выражал поддержку Украине и отрицал любую возможность диалога с Россией. Он также полностью поддерживает вступление нашего государства в ЕС и планирует активно этому содействовать.

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Результаты первого тура

В Финляндии 28 января прошли президентские выборы. По подсчетам 100% голосов, в предвыборной гонке лидирует бывший премьер-министр и кандидат от "Коалиционной партии" Александер Стубб, имея 27,2% поддержки.

Ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, именно поэтому в феврале состоится второй тур. Конкурентом Стубба станет эксглава МИД Пекка Хаависто, который набрал 25,8% поддержки. Добавим, что третье и четвертое место разделили кандидат от партии "Истинные финны" Юсси Халла-Ахо и Олли Рен.

Больше голосов, чем я мог ожидать. Никогда раньше не испытывал такого чувства благодарности. Во второй тур готов пройти с кем-либо,

– прокомментировал предварительные результаты Стубба.

В общей сложности на пост президента баллотировалось 9 кандидатов. Нынешний президент Финляндии не участвовал в президентских выборах, поскольку в должности уже 12 лет.

Стоит отметить! Лидер гонки Александер Стубб занимает проукраинскую позицию и пообещал продолжать помощь Украине в случае своего избрания. Он заявлял, что не может нормально сотрудничать с Россией, пока и продолжает военные действия. Он склоняется к Западу и, как утверждал он сам, в этом похож на нынешнего президента.

Финляндия и отношения с Россией