Варто зазначити, що Стубб у своїй передвиборчій компанії виражав підтримку Україні та заперечував будь-яку можливість діалогу з Росією. Він також повністю підтримує вступ нашої держави до ЄС і планує активно цьому сприяти.

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Результати першого туру

У Фінляндії 28 січня пройшли президентські вибори. За підрахунками 100% голосів, у передвиборній гонці лідирує колишній прем'єр-міністр і кандидат від "Коаліційної партії" Александер Стубб, маючи 27,2% підтримки.

Жоден з кандидатів не набрав понад 50% голосів, саме тому у лютому відбудеться другий тур. Конкурентом Стубба стане ексочільник МЗС Пекка Хаавісто, який набрав 25,8% підтримки. Додамо, що третє та четверте місце розділили кандидат від партії "Істинні фіни" Юссі Халла-ахо та Оллі Рен.

Більше голосів, ніж я міг очікувати. Ніколи раніше не відчував такого почуття вдячності. У другий тур готовий пройти з будь-ким,

– прокоментував попередні результати Стубб.

Загалом на посаду президента балотувалося 9 кандидатів. Нинішній президент Фінляндії не брав участь у президентських виборах, оскільки перебуває на посаді вже 12 років.

Варто зазначити! Лідер перегонів Александер Стубб займає проукраїнську позицію та пообіцяв продовжувати допомогу Україні у разі свого обрання. Він заявляв, що не може нормально співпрацювати з Росією, доки та продовжує військові дії. Він схиляється до Заходу та, як стверджував він сам, у цьому схожий на нинішнього президента.

Фінляндія та відносини з Росією