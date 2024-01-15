Мітинг пройшов 13 січня біля будівлі парламенту у столиці Фінляндії Гельсінкі. Група росіян та російськомовних людей, які живуть в країні, підтримали дії уряду щодо закриття кордону з Росією.
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"Не лише проти Путіна, а й всієї російської ідеології"
Організувала мітинг група "Ні рашизму у Фінляндії". Мітингувальники наголосили, що закриття кордонів з Росією необхідно, аби Фінляндія залишалася безпечною для всіх громадян. Окрім того, у такий спосіб російськомовне населення Гельсінкі вирішило продемонструвати підтримку дій уряду.
Один з активістів – Ілля Канатуш – розповів, що мітинг організували у відповідь на заклики росіян відкрити кордон. Він наголосив, що всі мають різні погляди на ситуацію, тому уряду потрібно сигналізувати, що є ті, хто не підтримує російську ідеологію й хоче закритих кордонів з агресором.
Я виступаю не лише проти Путіна, а й проти російської ідеології загалом. У мене є родичі в Росії, проте я повністю підтримую закриття кордонів. Мене обурило те, що організатори протестів ігнорують першопричину того, що відбувається, що лежить у діях Росії,
– пояснив Канатуш.
У Фінляндії відбувся мітинг у підтримку закриття кордонів з Росією / Фото Yle
Він також додав, що у Фінляндії реально оцінюють загрозу від Росії, тому кордони мають бути закритими. Окрім того, Канатуш обурений, як російські пропагандисти почали максимально негативно говорити про Фінляндію, заявляючи про "геноцид росіян" й вкидаючи фейки про фінів. Канатуш порівняв це з діями окупантів напередодні повномасштабного вторгнення в Україну.
Тому у Фінляндії припускають, що ситуація може погіршитися.
"Ми хочемо показати, що її дії, можливо, навіть надто м'які. У майбутньому, ймовірно, з боку РФ можливі ще грубіші провокації, і як фінський уряд, так і суспільство мають бути до цього готові", – наголосив активіст.
Закриття Фінляндією кордону з Росією: головне
- Уряд Фінляндії 23 листопада оприлюднила плани тимчасово закрити свої прикордонні пункти пропуску з Росією. Закривати їх почали вже 24 листопада, а до 30 листопада – усі автотранспортні КПП на кордоні з Росією були перекриті й не пускали росіян.
- Крім того, Фінляндія повідомила, що з 28 листопада повністю закриє весь кордон з Росією. Це обмеження запроваджували на 2 тижні.
- Однак вже 12 грудня уряд Фінляндії відкрив 2 КПП на кордоні з Росією. Представник прикордонної служби Мікко Лехмус зазначив, що таким чином люди, які мешкають по обидва боки кордону, зможуть відвідати своїх родичів