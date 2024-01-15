Митинг прошел 13 января у здания парламента в столице Финляндии Хельсинки. Группа россиян и живущих в стране русскоязычных людей поддержали действия правительства по закрытию границы с Россией.
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"Не только против Путина, но и всей российской идеологии"
Организовала митинг группа "Нет рашизму в Финляндии". Митингующие подчеркнули, что закрытие границ с Россией необходимо, чтобы Финляндия оставалась безопасной для всех граждан. Кроме того, таким образом русскоязычное население Хельсинки решило продемонстрировать поддержку действий правительства.
Один из активистов – Илья Канатуш – рассказал, что митинг организовали в ответ на призывы россиян открыть границу. Он подчеркнул, что у всех есть разные взгляды на ситуацию, поэтому правительству нужно сигнализировать, что есть те, кто не поддерживает российскую идеологию и хочет закрытых границ с агрессором.
Я выступаю не только против Путина, но и против российской идеологии в целом. У меня есть родственники в России, но я полностью поддерживаю закрытие границ. Меня возмутило то, что организаторы протестов игнорируют первопричину происходящего в действиях России,
– объяснил Канатуш.
В Финляндии прошел митинг в поддержку закрытия границ с Россией / Фото Yle
Он также добавил, что в Финляндии реально оценивают угрозу от России, поэтому границы должны быть закрыты. Кроме того, Канатуш возмущен, как российские пропагандисты начали максимально негативно говорить о Финляндии, заявляя о "геноциде россиян" и вбрасывая фейки о финнах. Канатуш сравнил это с действиями оккупантов накануне полномасштабного вторжения в Украину.
Поэтому в Финляндии предполагают, что ситуация может ухудшиться.
"Мы хотим показать, что ее действия, возможно, даже слишком мягкие. В будущем, вероятно, со стороны РФ возможны еще более грубые провокации, и как финское правительство, так и общество должны быть готовы к этому", – подчеркнул активист.
Закрытие Финляндией границы с Россией: главное
- Правительство Финляндии 23 ноября обнародовало планы временно закрыть свои пограничные пункты пропуска с Россией. Закрывать их начали уже 24 ноября, а к 30 ноября все автотранспортные КПП на границе с Россией были перекрыты и не пускали россиян.
- Кроме того, Финляндия сообщила, что с 28 ноября полностью закроет всю границу с Россией. Это ограничение вводили на 2 недели.
- Однако уже 12 декабря правительство Финляндии открыл 2 КПП на границе с Россией. Представитель пограничной службы Микко Лехмус отметил, что таким образом люди, проживающие с обеих сторон границы, смогут посетить своих родственников.