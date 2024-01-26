У понеділок, 29 січня, міністри з європейських питань у Брюсселі вперше обговорять формування дорожньої карти, яка визначить, як Європейський Союз функціонуватиме у майбутньому. Про це кореспондентці 24 Каналу в Брюсселі розповів високопосадовець ЄС поза записом.

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Обговорення стосовно створення дорожньої карти пов'язані з рішенням Європейської Ради, яка в грудні дала "зелене світло" на початок переговорів з Молдовою та Україною.

Високопоставлений європейський дипломат розповів, що поки кандидати на вступ виконують своє "домашнє завдання", ЄС також має підготуватися.

До літа ми представимо дорожню карту на роздумах про те, як Євросоюз ефективно функціонуватиме після розширення. Є деякі питання щодо внутрішніх політик Євросоюзу, платежів, розподілу бюджетів та ресурсів, а також щодо процесів прийняття рішень,

– запевнив дипломат.

Співрозмовник зазначив, що підготовка ЄС до розширення "займе роки" і відбуватиметься паралельно з процесом переговорів.

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