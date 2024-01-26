У понеділок, 29 січня, міністри з європейських питань у Брюсселі вперше обговорять формування дорожньої карти, яка визначить, як Європейський Союз функціонуватиме у майбутньому. Про це кореспондентці 24 Каналу в Брюсселі розповів високопосадовець ЄС поза записом.
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В ЄС проводять внутрішні реформи
Обговорення стосовно створення дорожньої карти пов'язані з рішенням Європейської Ради, яка в грудні дала "зелене світло" на початок переговорів з Молдовою та Україною.
Високопоставлений європейський дипломат розповів, що поки кандидати на вступ виконують своє "домашнє завдання", ЄС також має підготуватися.
До літа ми представимо дорожню карту на роздумах про те, як Євросоюз ефективно функціонуватиме після розширення. Є деякі питання щодо внутрішніх політик Євросоюзу, платежів, розподілу бюджетів та ресурсів, а також щодо процесів прийняття рішень,
– запевнив дипломат.
Співрозмовник зазначив, що підготовка ЄС до розширення "займе роки" і відбуватиметься паралельно з процесом переговорів.
Вступ України до ЄС: останні новини
- У грудні у Брюсселі відбувся саміт Європейського Союзу, на якому лідери ухвалили рішення про початок переговорів з Україною про членство. Тоді прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан покинув залу, поки лідери прийняли рішення розпочати переговори про вступ з Україною.
- Згодом стало відомо, що Єврокомісія має скликати міжурядову конференцію, яка знаменуватиме фактичний початок цих перемовин. В березні Єврокомісія оприлюднить звіт про успіхи України у виконанні зазначених нею реформ, який буде наданий державам-членам об'єднаної Європи. Після цього буде ухвалене рішення про скликання міжурядової конференції, яке і стане фізичним початком переговорів між Україною та ЄС.
- Пізніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав, що не варто говорити про конкретні роки вступу України до ЄС. Він провів паралель із байками, якими годував комуністичний режим Радянського союзу і наголосив, що не збирається будувати подібні моделі.