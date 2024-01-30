Відомо, що Стубб і Хаавісто мають різні погляди стосовно того, чи відповідати на дзвінок російського диктатора. Політики розглянули ймовірний розвиток подій, якби очільник Кремля зателефонував, аби привітати з перемогою на виборах президента Фінляндії.

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Що відомо про конфлікт

Проукраїнський Александер Стубб заявив, що якби Путін і справді зателефонував, телефон дзвонив би дуже довго.

Я б не відповідав. Путін використав би це як якусь пропаганду. Наразі ми не маємо жодних відносин з Росією,

– запевнив політик.

На відміну від свого конкурента, Хаавісто зазначив, що підняв би слухавку.

Коли телефонує глава держави, ми відповідаємо. Я б не віддав телефон прибиральниці в президентському палаці. Я б відповів і прийняв привітання,

– зауважив посадовець.

Зокрема, Хаавісто заперечив ймовірність будь-якої політичної дискусії без координації.

Що відомо про президентські вибори у Фінляндії