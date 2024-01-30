Відомо, що Стубб і Хаавісто мають різні погляди стосовно того, чи відповідати на дзвінок російського диктатора. Політики розглянули ймовірний розвиток подій, якби очільник Кремля зателефонував, аби привітати з перемогою на виборах президента Фінляндії.
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Що відомо про конфлікт
Проукраїнський Александер Стубб заявив, що якби Путін і справді зателефонував, телефон дзвонив би дуже довго.
Я б не відповідав. Путін використав би це як якусь пропаганду. Наразі ми не маємо жодних відносин з Росією,
– запевнив політик.
На відміну від свого конкурента, Хаавісто зазначив, що підняв би слухавку.
Коли телефонує глава держави, ми відповідаємо. Я б не віддав телефон прибиральниці в президентському палаці. Я б відповів і прийняв привітання,
– зауважив посадовець.
Зокрема, Хаавісто заперечив ймовірність будь-якої політичної дискусії без координації.
Що відомо про президентські вибори у Фінляндії
- 28 січня у Фінляндії пройшов перший тур виборів на посаду президента країну. За підрахунками 100% голосів, у передвиборній гонці лідирує колишній прем'єр-міністр і кандидат від "Коаліційної партії" Александер Стубб, маючи 27,2% підтримки. Жоден з кандидатів не набрав понад 50% голосів, саме тому у лютому відбудеться другий тур. Конкурентом Стубба став ексочільник МЗС Пекка Хаавісто, який набрав 25,8% підтримки. Третє та четверте місце розділили кандидати від партії "Істинні фіни" Юссі Халла-ахо та Оллі Рен.
- Загалом на посаду президента балотувалося 9 кандидатів. Чинний президент Фінляндії не брав участь у президентських виборах, оскільки перебуває на посаді вже 12 років.
- Лідер перегонів Александер Стубб займає проукраїнську позицію та пообіцяв продовжувати допомогу Україні у разі свого обрання. Він заявляв, що не може нормально співпрацювати з Росією, доки та продовжує військові дії. Він схиляється до Заходу та, як стверджував він сам, у цьому схожий на нинішнього президента.