Після оголошення результатів другого туру Александр Стубб відповів на запитання представників ЗМІ щодо своєї позиції, зокрема, стосовно допомоги Україні. За його словами, "рішуча підтримка" України з боку Фінляндії продовжиться й надалі.
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Хто такий Александр Стубб
Александр Стубб, колишній прем'єр-міністр країни та ексміністр закордонних справ, обійшов свого основного опонента на виборах, ексглаву МЗС Пекку Гаавісто (51,6 % проти 48,4%). Різниця між кандидатами склала менше 99 тисяч голосів.
55-річний Стубб є представником правоцентристської "Національної коаліції". У політичному житті країни він ще з 2000-х років і відтоді неодноразово очолював МЗС Фінляндії, у 2014 – 2015 роках був прем’єром, після того – міністром фінансів.
Після періоду роботи в уряді Стубб надовго пішов з фінської політики. Вже влітку 2023 року прем'єр-міністр Петтері Орпо запропонував йому балотуватися від партії на президентських виборах, і Стубб погодився.
Курс на НАТО
Александр Стубб висловився стосовно ролі Фінляндії в Північноатлантичному альянсі. Він зазначив, що для них безпека є екзистенційним питанням, а НАТО назвав найсильнішим оборонним союзом у світі.
Новообраний президент переконаний, що членство країни в альянсі є перевагою для НАТО.
Я обіцяю бути надійним партнером наших західних союзників. Але я обіцяю й бути стратегічним супротивником тих, хто на Сході кидає виклик нашим цінностям,
– писав Стубб у своїй передвиборчій програмі.
Президентські вибори у Фінляндії
- Вибори відбувалися вперше за 12 років. Президент країни Саулі Нііністьо не балотувався, оскільки був на посаді два терміни поспіль.
- Перший тур виборів пройшов 28 січня, вже за його результатами лідирував Александр Стубб. Експрем'єр країни та колишній міністр закордонних справ заявляв, що з Росією не може бути нормальних стосунків, доки триває війна. Що цікаво, він вирішив повернутися в політику після повномасштабного вторгнення.
- Александр Стубб і його головний суперник Пекка Хаавісто сперечалися щодо того, чи варто відповідати на дзвінок Путіна. Вони розглянули такий варіант, і думки розійшлися. Стубб різко висловився, мовляв, телефон дзвонив би дуже довго, але він би не відповів.