Александр Свищев рассказал о развитии мужского и женского водного поло во время войны

Президент Федерации водного поло Украины Александр Свищев определил главные достижения мужской и женской сборных по водному поло, а также рассказал, планируются ли тренерские ротации и каким видит будущее обеих сборных.

По словам Александра Свищева, водное поло – достаточно жесткая контактная игра, площадкой для которой служит водная среда, отмечает 24 Канал.

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"В настоящее время этот вид спорта становится популярным среди молодежи. Можно с уверенностью сказать, что уровень самих поединков улучшился", – сказал президент ФВПУ.



Александр Свищев отметил, что есть матчи, где интрига сохраняется до последней секунды встречи, но их, к сожалению, не так много. Однако, есть команды, которые прогрессируют.

Главным достижением в Суперлиге является увеличение количества команд в чемпионате Украины – их количество увеличилось до восьми, что дало возможность проявить себя, в частности, молодым ватерполистам. Но в женском чемпионате ситуация неизменна – только три команды. Это является последствиями полномасштабной войны, отмечает Свищев.

Война сильно повлияла на женские команды, большинство девушек после начала полномасштабного вторжения выехали за границу. Многие там остаются до сих пор. Я надеюсь, что со следующего сезона подадут заявки женские команды из Харькова и Днепра и мы сможем вернуться к формату пяти команд в Высшей лиге,

– отметил Президент ФВПУ.

Это в свою очередь поможет изменить тенденции в женском водном поло.

Президент ФВПУ Александр Свищев рассказал о развитии водного поло / Фото Александра Свищева

Что касается тренерского состава, то здесь ротации не планируются, отметил Александр Свищев. Президент ФВПУ подчеркнул, что руководить главной командой страны – большая ответственность и большой вызов.

Работать со сборными – это очень ответственно, но и престижно. Сейчас Алексей Шведов и Сергей Рябченко будут работать со сборными в течение 2024 года. Я желаю обоим наставникам сил и терпения в их работе и хороших результатов,

– пожелал Свищев.

Но отметил, что хотел, чтобы была большая заинтересованность и конкуренция среди тренеров. В конце 2024 года федерация планирует провести открытый конкурс на должность тренеров сборных. Следующий год для украинских сборных будет больше подготовительный. Команды не будут участвовать в крупных турнирах, ведь сегодня продолжаются чемпионаты Европы по водному поло среди мужчин и женщин.

Развитие мужской и женской сборных в 2024 году президент ФВПУ Александр Юрьевич Свищев видит в мирной Украине, и надеется, что наши ватерполисты не только достойно смогут представить Украину на международной арене, но и дадут больше поводов радоваться за них.

Александр Свищев также отметил мощную игру спортсменов в Суперлиге, а именно ВК "Динамо" против "ЛФКС – Акватико" и Закарпатской сборной.

"Водное поло приобретает популярность среди юношей. Ярким примером является сильная игра наших спортсменов в Суперлиге", – отметил президент федерации водного поло Украины Александр Свищев.

