За словами Олександра Свіщова, водне поло – досить жорстка контактна гра, майданчиком для якої слугує водне середовище, зазначає 24 Канал.

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"Нині цей вид спорту стає популярним серед молоді. Можна з впевненістю сказати, що рівень самих поєдинків покращився", – сказав президент ФВПУ.



Олександр Свіщов зазначив що є матчі, де інтрига зберігається до останньої секунди зустрічі, але їх, на жаль, не так багато. Проте є команди, які прогресують.



Головним досягненням у Суперлізі є збільшення кількості команд у чемпіонаті України – їх кількість збільшилась до восьми, що дало можливість проявити себе, зокрема, молодим ватерполістам. Але у жіночому чемпіонаті ситуація незмінна – лише три команди. Це є наслідками повномасштабної війни, зазначає Свіщов.

Війна сильно вплинула на жіночі команди, більшість дівчат після початку повномасштабного вторгнення виїхали за кордон. Багато хто там залишається і досі. Я сподіваюсь, що з наступного сезону подадуть заявки жіночі команди з Харкова та Дніпра і ми зможемо повернутись до формату п'яти команд у Вищій лізі,

– зазначив президент ФВПУ.

Це своєю чергою допоможе змінити тенденції в жіночому водному поло.

Президент ФВПУ Олександр Свіщов розповів про розвиток водного поло / Фото Олександра Свіщова

Що стосується тренерського складу, то тут ротації не плануються, зазначив Олександр Свіщов. Президент ФВПУ наголосив, що керувати головною командою країни – велика відповідальність та великий виклик.

Працювати зі збірними – це дуже відповідально, але і престижно. Наразі Олексій Шведов і Сергій Рябченко будуть працювати зі збірними упродовж 2024 року. Я бажаю обом наставникам сил і терпінням у їхній роботі та хороших результатів,

– побажав Свіщов.

Але відзначив, що хотів, аби була більша зацікавленість та конкуренція серед тренерів. У кінці 2024 року федерація планує провести відкритий конкурс на посаду тренерів збірних. Наступний рік для українських збірних буде більше підготовчий. Команди не будуть брати участь у великих турнірах, адже на сьогодні тривають чемпіонати Європи з водного поло серед чоловіків та жінок.

Розвиток чоловічої та жіночої збірних у 2024 році президент ФВПУ Олександр Юрійович Свіщов бачить у мирній Україні, та сподівається, що наші ватерполісти не тільки гідно зможуть представити Україну на міжнародній арені, але й дадуть більше приводів радіти за них.

Олександр Свіщов також відзначив потужну гру спортсменів у Суперлізі, а саме ВК "Динамо" проти "ЛФКС – Акватіко" та Закарпатської збірної.

"Водне поло набуває популярності серед юнаків. Яскравим прикладом є сильна гра наших спортсменів у Суперлізі", – зазначив Президент федерації водного поло України Олександр Свіщов.