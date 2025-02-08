Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Александра Сырского. Он отметил, что нестандартные действия украинской армии изменили ситуацию на фронте.

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Уничтожение элитных подразделений России

По его словам, общие потери российских войск за этот период составили более 47 тысяч человек, из них более 19 тысяч – безвозвратные.

Наибольшие потери понесли подготовленные штурмовые части российской армии. Украинские воины также разгромили группировку северокорейских наемников, которых кремль привлек к войне.

Пленные и обмены

В ходе операции ВСУ взяли в плен 924 российских военных. Это позволило существенно пополнить обменный фонд и провести освобождение украинских военнослужащих, в частности тех, кто находился в плену с весны 2022 года.

Создание буферной зоны

Благодаря успешным действиям украинских подразделений удалось разрушить планы кремля по новому наступлению на Сумы и Харьков. Формирование буферной зоны на Курщине также позволило ослабить давление на другие участки фронта.

Укрепление ВСУ

Успехи операции стали возможными благодаря привлечению новых механизированных бригад. Это позволило провести ротацию трех бригад Десантно-штурмовых войск, которые вывели из Донецкой области на восстановление и доукомплектование.

По словам Сырского, уже более 6 месяцев украинские военные удерживают сотни квадратных километров территории России. Это не только нанесло серьезные потери врагу, но и дало ВСУ возможность действовать нестандартно, расширяя свои возможности на поле боя.