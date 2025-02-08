Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського. Він наголосив, що нестандартні дії української армії змінили ситуацію на фронті.

Читайте також Росія у вогні, нестандартні дії і не тільки: Сирський назвав 8 пріоритетів ЗСУ

Знищення елітних підрозділів Росії

За його словами, загальні втрати російських військ за цей період склали понад 47 тисяч осіб, із них понад 19 тисяч – безповоротні.

Найбільші втрати зазнали підготовлені штурмові частини російської армії. Українські воїни також розгромили угруповання північнокорейських найманців, яких кремль залучив до війни.

Полонені та обміни

У ході операції ЗСУ взяли в полон 924 російських військових. Це дозволило суттєво поповнити обмінний фонд і провести звільнення українських військовослужбовців, зокрема тих, хто перебував у полоні з весни 2022 року.

Створення буферної зони

Завдяки успішним діям українських підрозділів вдалося зруйнувати плани кремля щодо нового наступу на Суми та Харків. Формування буферної зони на Курщині також дало змогу послабити тиск на інші ділянки фронту.

Укріплення ЗСУ

Успіхи операції стали можливими завдяки залученню нових механізованих бригад. Це дозволило провести ротацію трьох бригад Десантно-штурмових військ, які вивели з Донеччини на відновлення та доукомплектування.

За словами Сирського, вже понад 6 місяців українські військові утримують сотні квадратних кілометрів території Росії. Це не лише завдало серйозних втрат ворогу, а й дало ЗСУ можливість діяти нестандартно, розширюючи свої можливості на полі бою.