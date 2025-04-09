Об этом он рассказал в интервью для "LB.ua", передает 24 Канал. Александр Сырский заявил, что Россия активно наращивает свои военные силы и уже увеличила свою группировку на 120 – 130 тысяч человек за год.

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Россия увеличивает силы в 5 раз

Он отметил, что на 1 января 2025 года в России планировалось до 603 тысяч военных, а сейчас их уже 623 тысячи.

Сырский подчеркнул, что подготовленный мобилизационный ресурс врага составляет около 5 миллионов человек, в то время как общий мобресурс России – 20 миллионов. По его словам, россияне готовятся к очередным учениям в Беларуси, которые могут стать прикрытием для перебазирования войск и создания группировки на важных направлениях.

С начала агрессии враг увеличил свои силы в 5 раз. По словам Сырского, эта война не завершится быстро, а Украине нужно время, чтобы адаптировать свои силы и подготовиться к крупным наступательным операциям.

Сейчас Украина продолжает усиливать свою оборону, в то время как Россия не сбавляет темпов мобилизации и подготовки к новым этапам войны.