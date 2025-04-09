Про це він розповів в інтерв'ю для "LB.ua", передає 24 Канал. Олександр Сирський заявив, що Росія активно нарощує свої військові сили і вже збільшила своє угруповання на 120 – 130 тисяч осіб за рік.

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Росія збільшує сили в 5 разів

Він зазначив, що на 1 січня 2025 року у Росії планувалося до 603 тисяч військових, а нині їх вже 623 тисячі.

Сирський підкреслив, що підготовлений мобілізаційний ресурс ворога становить близько 5 мільйонів осіб, в той час як загальний мобресурс Росії – 20 мільйонів. За його словами, росіяни готуються до чергових навчань в Білорусі, які можуть стати прикриттям для перебазування військ та створення угруповання на важливих напрямках.

З початку агресії ворог збільшив свої сили на 5 разів. За словами Сирського, ця війна не завершиться швидко, а Україні потрібен час, щоб адаптувати свої сили і підготуватися до великих наступальних операцій.

Наразі Україна продовжує посилювати свою оборону, в той час як Росія не зменшує темпів мобілізації та підготовки до нових етапів війни.