Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, сейчас все работают напряженно, в боевом режиме. Главной целью является эффективное поражение огневых средств, вооружения и живой силы противника.
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Сырский находится на самых горячих участках Восточного фронта
Главнокомандующий ВСУ лично вручил награды и поблагодарил за стойкость и мужество бойцов 68-й отдельной егерской бригады.
В боевых бригадах Восточного фронта – Угледарский, Кураховский, Покровский направления. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины находится на самых горячих участках фронта,
– говорится в публикации.
Каждому солдату, сержанту и офицеру выразили благодарность за стойкость, отвагу и результативность на поле боя.
Сырский встретился с бойцами на фронте: смотрите видео
К слову, ранее появилась информация о том, что российские захватчики готовятся к штурмовым действиям на Запорожском направлении. Об этом свидетельствует переброска техники врага и сосредоточение живой силы на этот участок фронта.