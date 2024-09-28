Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, сейчас все работают напряженно, в боевом режиме. Главной целью является эффективное поражение огневых средств, вооружения и живой силы противника.

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Сырский находится на самых горячих участках Восточного фронта

Главнокомандующий ВСУ лично вручил награды и поблагодарил за стойкость и мужество бойцов 68-й отдельной егерской бригады.

В боевых бригадах Восточного фронта – Угледарский, Кураховский, Покровский направления. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины находится на самых горячих участках фронта,

– говорится в публикации.

Каждому солдату, сержанту и офицеру выразили благодарность за стойкость, отвагу и результативность на поле боя.

Сырский встретился с бойцами на фронте: смотрите видео

К слову, ранее появилась информация о том, что российские захватчики готовятся к штурмовым действиям на Запорожском направлении. Об этом свидетельствует переброска техники врага и сосредоточение живой силы на этот участок фронта.