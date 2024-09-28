Як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, наразі всі працюють напружено, в бойовому режимі. Головною метою є ефективне ураження вогневих засобів, озброєння та живої сили противника.

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Сирський перебуває на найгарячіших ділянках Східного фронту

Головнокомандувач ЗСУ особисто вручив відзнаки та подякував за стійкість і мужність бійцям 68-ї окремої єгерської бригади.

В бойових бригадах Східного фронту – Вугледарський, Курахівський, Покровський напрямки. Головнокомандувач Збройних сил України перебуває на найгарячіших ділянках фронту,

– йдеться в публікації.

Кожному солдату, сержанту та офіцеру висловили вдячність за стійкість, відвагу та результативність на полі бою.

Сирський зустрівся з бійцями на фронті: дивіться відео

До слова, раніше з'явилася інформація про те, що російські загарбники готуються до штурмових дій на Запорізькому напрямку. Про це свідчить перекидання техніки ворога та зосередження живої сили на цю ділянку фронту.