Ткаченко просят уволить с должности министра культуры: петиция набрала необходимые голоса

Украинцы просят уволить с должности министра культуры Александра Ткаченко. Соответствующая петиция набрала необходимые 25 тысяч голосов.

Теперь петицию должен рассмотреть премьер-министр Денис Шмыгаль. Об этом стало известно из сайта обращений к Кабмину, информирует 24 Канал.

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Ткаченко просят уволить с должности

Петицию об увольнении Ткаченко создали 7 марта этого года. Она уже набрала более 25 267 голосов.

В петиции просят Дениса Шмыгаля сделать представление в Верховную Раду об увольнении с должности министра Александра Ткаченко. Причина – "ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей".

Отметим, что уволить Ткаченко может только парламент.

Петиция тайно исчезала

8 мая петиция за отставку Александра Ткаченко исчезала с сайта Кабмина. Тогда ее не было в списке, а после перехода по прямой ссылке отображалась "ошибка 404" с уточнением, что страница удалена или перенесена на другой адрес.



Петиция исчезала с сайта / Скриншот

Позже петиция снова отображалась на сайте.

Ткаченко отреагировал на переименование России в Московию

Ранее Александр Ткаченко рассказал, что процесс переименования России нуждается в серьезном экспертном мнении.

"У нас есть целый институт национальной памяти, где работают соответствующие специалисты, которые могут привлечь дополнительных экспертов для того, чтобы иметь окончательную историческую основу для принятия достаточно серьезного решения", – заявил министр.

По его мнению, какие-либо решительные действия нужно мотивировать и объяснить. Ткаченко добавил, что историческая составляющая является приоритетной.