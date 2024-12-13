Руководителю департамента КГГА сообщили о подозрении во взяточничестве: в администрации отрицают

Директору Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Александру Возному вручили официальное подозрение в систематическом получении неправомерной выгоды. По данным правоохранителей, он действовал вместе с сообщниками.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию Украины. В свою очередь в КГГА заявляют о якобы давлении на столичную власть и политическом преследовании.

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В чем обвиняют Возного

Согласно обнародованной информации, чиновник администрации вместе с сообщниками организовал схему вымогательства взяток за выдачу бесплатных разрешений на выбросы загрязняющих веществ стационарными источниками в атмосферный воздух.

Ранее следователи полиции уже завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительные акты в отношении трех участников этой преступной группы,

– добавляют правоохранители.

В КГГА же говорят, что в Департаменте расценивают это как "очередную попытку давления на столичную власть и преследования по политическим мотивам". Там объясняют, что дело касается событий 2021 года и связано с возможными действиями бывшего должностного лица.

"В Департаменте отметили – несмотря на то, что первичной оценкой следователей и прокуроров было отсутствие доказательств вины и оснований для сообщения о подозрении руководителю Департамента, вручение такого подозрения сейчас может свидетельствовать о преследовании по политическим мотивам. Более того, текст врученного подозрения не содержит никаких обоснованных доказательств причастности Александра Возного к делу, которое расследуется", – говорится в сообщении.

В администрации также говорят, что Департамент заинтересован в прозрачном и беспристрастном расследовании и готов к сотрудничеству с правоохранительными органами, а сам Возный будет доказывать безосновательность обвинения его причастности к делу в суде.